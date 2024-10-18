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        Haberler Bilgi Gündem Anlamlı, yazılı, yeni, resimli, uzun, kısa, dualı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları: 18 Ekim 2024 Cumanız Mübarek olsun sözleri

        18 Ekim Cuma mesajları: Resimli ve dualı Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın

        Hz. Muhammed, Cuma gününü "bayram" olarak nitelendirmiş ve Müslümanlar için en hayırlı günlerden biri olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda Cuma günü, duaların kabul olacağına inanılan özel bir vakti barındırır ve bu nedenle Müslümanlar, bu günü ibadetle, zikirle ve hayırlı amellerle değerlendirmeye gayret ederler. İşte, bu özel günde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel 'hayırlı Cumalar' mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 07:52 Güncelleme: 18.10.2024 - 07:52
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        • 1

          İslam dininde Cuma günü, büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu gün, Müslümanlar için haftalık bir ibadet ve toplu dua günü olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi'nde, Cuma namazına çağrı yapıldığında dünyevi işlerin bırakılıp Allah'ı anmaya yönelinmesi emredilir. İşte bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını derledik. İşte, 18 Ekim 2024 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumanız mübarek olsun' mesajları...

        • 2

          HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

          Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günün size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.

          Cuma günü duaların kabul edildiği, günahların bağışlandığı bir gündür. Tüm sevdiklerinle birlikte güzel bir gün geçirmen dileğiyle, Cuman mübarek olsun.

        • 3

          Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günde dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun. Rabbim sağlık, huzur ve bereket versin.

          Hayırlı Cumalar! Gönüllerimize huzur, dualarımıza kabul ve hayatımıza bereket dolsun. Rabbim tüm güzellikleri nasip etsin.

        • 4

          Cumanız mübarek olsun! Bu mübarek günün bereketiyle Rabbim gönüllerimize sükunet, ruhlarımıza huzur ihsan eylesin.

          Hayırlı Cumalar! Rabbim bu güzel günün feyzini, bereketini üzerimize yağmur gibi indirsin. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir gün geçirmeniz dileğiyle.

        • 5

          Hayırlı Cumalar! Dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul, hayatınız bereket dolu olsun. Rabbim bu mübarek günün hürmetine tüm dileklerinizi kabul etsin.

          Mübarek Cuma gününüz kutlu olsun! Rabbim gönlünüzü imanla, evinizi bereketle, gününüzü huzurla doldursun.

        • 6

          Mübarek cuma günü vesilesiyle Rabbim, gönlünüzden geçen tüm hayırlı duaları kabul etsin. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu, bereketli bir gün geçirmenizi dilerim. Cumanız mübarek olsun.

          Cumanız mübarek olsun! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, her şey gönlünüzce olsun.

        • 7

          Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek gün vesilesiyle dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri size nasip etsin. Hayırlı, huzurlu ve bereketli bir gün geçirmenizi dilerim.

          Cumanız mübarek olsun, sevgili dostlarım. Bu özel günde kalbiniz sevgiyle dolsun, dualarınız kabul olsun. Allah’a emanet olun.

        • 8

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Mübarek cuma gününün feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim, hayırlı kapılar açsın, sıkıntılarınızı gidersin, dualarınızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun.

          Bu mübarek Cuma günü, gönlünüzün huzur, yüzünüzün tebessümle dolmasını diliyorum. Allah’ın rahmeti üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!

        • 9

          Rabbim bu Cuma gününde gönüllerimizi huzurla doldursun, sıkıntılarımızı gidersin. Hayırlı Cumalar, sağlık ve mutlulukla dolu bir hafta sonu dilerim.

          Cuma gününüz mübarek olsun! Dualarınızda unutulmadığınızı bilin ve siz de dualarınızda sevdiklerinizi unutmayın. Allah’ın rahmeti üzerinize olsun.

        • 10

          Cumanın bereketi, Allah’ın rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Bu mübarek gün, kalplerimize huzur, evlerimize bereket getirsin. Cumanız mübarek olsun.

          Cuma günü geldi, kalpte sevgiyle, dualarla dolu, Rabbimizin rahmeti bizlerle olsun. Hayırlı Cumalar dilerim, gününüz aydınlık olsun.

        • 11

          Cuma gününüz mübarek olsun! Bu özel günde dualarınız kabul olsun, kalbiniz huzur ve imanla dolsun. Hayırlı Cumalar!

          Hayırlı Cumalar! Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Kalplerinizdeki tüm güzellikler hayatınıza yansısın inşallah.

        • 12

          Cumanın huzuru, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Bu özel günün feyziyle tüm güzellikler sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun.

          Hayırlı Cumalar! Bu özel günde Allah, dualarınızı kabul etsin, kalbinizi huzurla doldursun.

        • 13

          Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanın hayrı, huzuru ve bereketi evinize dolsun. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.

          Cumanız mübarek olsun! Bu kutsal günde Allah, size ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk versin.

        • 14

          Hayırlı Cumalar! Allah, bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin, gönlünüzdeki tüm güzellikleri yaşatsın.

          Cumamız mübarek olsun! Rabbim, size ve ailenize sağlık, huzur ve mutluluk versin.

        • 15

          Rabbim, bu mübarek cuma gününde kalplerinizi huzurla, evlerinizi bereketle doldursun. Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.

          Hayırlı Cumalar! Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul, gününüz aydınlık olsun.

        • 16

          Allah’ın rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bu mübarek cuma günü, sevdiklerinizle birlikte hayırlara vesile olsun. Cumanız mübarek olsun.

          Cumamız mübarek olsun! Allah, tüm niyetlerinizi kabul etsin ve sizlere huzur dolu bir gün nasip etsin.

        • 17

          Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günde dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun. Rabbim sağlık, huzur ve bereket versin.

          Hayırlı Cumalar! Gönüllerimize huzur, dualarımıza kabul ve hayatımıza bereket dolsun. Rabbim tüm güzellikleri nasip etsin.

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