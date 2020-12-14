Stat: Osmanlı

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Mert Bulut

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Fatih Kızılkaya, Mahmut Akan, Barış Zeren (Dk. 80 Doğukan Efe),Stanojevic, Emre Can Atila (Dk. 46 Ali Rıza Kılıç),Ayuk, Umar (Dk. 76 Erdem Çetinkaya),Beykan Şimşek (Dk. 89 Halil İbrahim Esen)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Batuhan Artarslan, Gökhan Süzen, Mayi, Akabueze, Gomis (Dk. 84 Okan Derici),Sow (Dk. 76 Camara)

Sarı kartlar: Dk. 27 Stanojevic, Dk. 54 Mahmut Akan, Dk. 72 Ali Ülgen (Ankaraspor),Dk. 45+1 Alaaddin Okumuş, Dk. 53 Batuhan Artarslan (Bereket Sigorta Ümraniyespor)