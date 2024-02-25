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        Haberler Gündem Ankara’nın örümcek adamları...197 metrede adrenalin dolu çalışma nefesleri kesti - Haberler

        Ankara’nın örümcek adamları...197 metrede adrenalin dolu çalışma nefesleri kesti

        Ankara'daki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde, dağcıların gerçekleştirdiği adrenalin dolu çalışmalar havadan dron ile kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:07 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:07
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        197 metrede adrenalin dolu çalışma nefesleri kesti
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        Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Atatürk Cumhuriyet Kulesindeki çalışmalar devam ediyor. 15 Mart'ta açılışı yapılacak 197 metre yüksekliğindeki kulenin cam çatısı, 11 kişilik endüstriyel dağcılarca inşa ediliyor.

        Kulede çalışan 11 dağcı, cam çatının parçalarını yoğun güvenlik önlemleri altında büyük bir titizlikle monte ederken dron ile havadan görüntülendi.

        İple erişim teknisyeni olarak çalışan Ekin Şafak, dağcılık hobisini endüstriyel dağcılıkla birleştirdiğini belirterek, kuledeki çalışmalara aktif olarak katıldığını ifade etti.

        Şafak, “Burada çözülemeyeceğini düşünülen problemlerin aslında çözümünde biz rol alıyoruz. Hem Ankara'daki bu kadar yüksek bir binada çalışmak bizim için çok büyük bir şans. Hem de Cumhuriyet'in yüzüncü yılında sembolik bir yapıda bu şekilde hizmet verebildiğimiz için keyifliyiz“ dedi.

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        Saha şefi Berkan Barış ise güvenliği sağlamakla sorumlu olduğunu vurgulayarak, “Burada arkadaşların ipte çalışırken güvenliği benden sorumlu. Akşam herkes evine güvenle gidebilmesi için kimsenin burnu bile kanamadan çalışmasını sağlıyoruz. Burada LED montajı yapıyoruz, yaklaşık iki aydır buradayız. Kule vincin sökümünde camların değişiminde menfez kapaklarında havalandırmalarda birçok konularda yardımcı olduk. Bunun dışında cam temizliği yapıyoruz. Rüzgar tribünlerinde çalışabiliyoruz. Barajlarda, yamaçlarda. Yani yüksekte olan bütün işlere çözüm ortağı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

        “BEN BU İŞİ YAPIYORUM AMA YÜKSEKTEN KORKARAK YAPIYORUM"

        Yaptığı işin korkutucu olduğunun altını çizen Barış, “Ben bu işi yapıyorum ama yüksekten korkarak yapıyorum, yani yükseklik korkum var. Bağlantı olmadan yukarıda hiçbir zaman gezemiyoruz. Ama bağlı olduğumuz zaman malzemeye her daim güveniyoruz. Hepsinin bir çekeri var. Hepsinin bir statiği var, bunlar çok önemli. O yüzden malzemeye güveniyoruz, yüksekliğin pek de bir önemi olmuyor. İnsan iki metreden düşüp bile ölebiliyor, o yüzden iki metre ya da iki yüz metre aynı bizim için değişen bir şey olmuyor” diye konuştu.

        197 metre yükseklikte çalışan teknisyenler, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde 15 Mart’ta gerçekleştirilecek açılışa hazırlıyor.

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