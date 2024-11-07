Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut son sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?
Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut hayatı ile son günlerde gündeme gelen isimlerden biri oluyor. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut'un öldüğüne dair iddialara kızından açıklama gelmişti. Peki Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut son sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?
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'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti. Ünlü şarkıcının kızı, babasının vefat ettiğine dair haberleri yalanladı. İşte Ankaralı Turgut hayatı hakkında detaylar
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ANKARALI TURGUT SON SAĞLIK DURUMU
Ankaralı Turgut'un kızından açıklama
Bir süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Ankaralı Turgut, dün entübe edilmişti. Ünlü şarkıcının kızı, babasının vefat ettiğine dair haberleri yalanladı
'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı.
Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.
61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi. Turgut Karataş, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildi.
Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.
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Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, babasının vefat ettiğine dair çıkan iddiaları yalanlayarak, "Genel durumu kritik. Kimse babamın vefatına inanmasın. Babamın durumu aynı değişen bir şey yok. Dünden beri bir iyileşme söz konusu değil, doktorlar ümit verici bir şey demedi" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARIYLA ARASINDA KRİZ ÇIKTI
Öte yandan Ankaralı Turgut geçen haftalarda tedavisi için toplanan paraları almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini söylemişti. Şarkıcı, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin" ifadelerini kullanmıştı.
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"SON SÖZLERİ 'BİTTİM' OLDU"
Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, bir televizyon programına katılarak şunları söyledi: Acildeyim, babamın yanındayım. Doktorlar 'bitti, son' dediler durumu çok kötü. Solunum sıkıntısı çekiyordu. Entübe edildi. Babam bu olaylardan sonra içine kapandı her şeye sustu.
Dalgın ve düşünce içindeydi. Soruyordum hiçbir şey söylemiyordu psikolojik olarak tamamen bitmişti. Eşim ile ben kalıyorduk teyzemler ara sıra gelip gidiyorlar. Kardeşlerimin haberi var ama sadece erkek kardeşim gelip özür diledi. Para mevzusu olana kadar kardeşlerimizle aramız çok iyiydi. Konser olayından sonra beni insanlara rezil ediyorlar diye bana ağıt yaktı. Benim babam kahrından öldü. Babamın en son sözleri "bittim" oldu. "Ben uğraşamadım, uğraşmıyorum" dedi. Bu olaylardan sonra içine kapandı. Yiyordu, içiyordu, geziyordu. Babam evlatları tarafından yatakta vuruldu. Etini yediler kemiğini dişlediler. Babam bir hafta önce stüdyodaydı, son şarkısını yaptı. Bir hafta öncesine kadar çok iyiydi. Şarkıyı yaptıktan sonra içine kapandı konuşturamadım.
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Son şarkısını oynama havası yaptı. "Eylem okumaya gideceğiz seninle klip yapacağız" dedi ama olmadı. Sadece erkek kardeşim özür dilemeye geldi diğerleri bir adım bile atmadılar. Babamı nasıl rezil ettiyseniz çıkıp sosyal medyadan özür dileyeceksiniz ancak öyle gelebilirsiniz dedim. Hiçbiri istemedi. Babam hiçbirine hakkını helâl etmedi. "Babalık hakkımı helâl etmiyorum" dedi. Son darbe babama çok vurdu. Benim canımı yaktılar namusuma bile itiraf attılar. Benim aldığım arabaya kadar göz diktiler hem babamı hem beni öldürdüler.
Ben her şeyimi verdim. Bu olaylardan sonra çekilmeye başladı tutamadım babamı, bir hafta önce düştü tamamen elden ayaktan düştü. Babama her zaman ki yaptıklarını yaptılar. "Babamı yaşatın" diye doktorlara yalvardım. Dün gözüme baktı hafifçe güldü. "Babam ben seni iyileştireceğim" dedim. Bana hakkını helâl et dedim. O da helal olsun, olduğu kadar dedi.
Babamın dili dönmüyor helâllik alamayız artık diğer kardeşlerimden. Babamın yanına çıkamıyorum 'yasak' diyorlar. Babalık değil para daha ağır geldi. Doktorlar, aynı getirdiğiniz gibi hiç bir şey yok dedi. Ben bu hastalığı atlatacağım ikinci evredeyim diyordu ama dördüncü evredeydi. "Allah’ın izniyle atlatacağım" diyordu ama evlatları onu daha da kötü hale getirdi.
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