Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Türkiye Kupası

Ankaragücü-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Ligde umduğunu bulamayan Trabzonspor, son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek dikkat çeken Ankaragücü'ne konuk oluyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. Zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Orhan Ak, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor'un Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş: 04.04.2023 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren ve son 6 maçın 5'ini kaybeden Başkent temsilcisi, kupada yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas'la çıkışa geçmeye çalışacak.

Kupada Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve son olarak da penaltılarla Beşiktaş'ı eleyen MKE Ankaragücü, bu tura Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek gelen Trabzonspor'la karşılaşacak.

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maç 1-1 sona berabere bitmişti.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip yarı finalde Galatasaray-Medipol Başakşehir galibiyle karşılaşacak.

ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Ankara Eryaman Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Bakasetas, Markovic, Maxi Gomez

TOLUNAY KAFKAS SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımının başında Ankara'da ilk maçına çıkacak.

Göreve geldikten sonra ilk sınavını hafta sonu ligde Medipol Başakşehir karşısında veren Kafkas, Eryaman Stadı'nda ilk kez taraftarın önünde yedek kulübesinde takımını yönetecek.

Tolunay Kafkas ayrıca eski takımı Trabzonspor'a karşı da mücadelesini verecek. Kafkas, uzun yıllar futbol da oynadığı Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü 2012-2013 sezonunda bir süre yapmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İşte en çok çay tüketen ülkeler!
İşte en çok çay tüketen ülkeler!
KYK yurtları öğrencilere açılacak mı?
KYK yurtları öğrencilere açılacak mı?
Oğlunu kurtarmak için dehşeti yaşayan anne konuştu!
Oğlunu kurtarmak için dehşeti yaşayan anne konuştu!
Kız Kulesi'ndeki restorasyonda sona doğru
Kız Kulesi'ndeki restorasyonda sona doğru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.