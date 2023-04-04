Kupada Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve son olarak da penaltılarla Beşiktaş'ı eleyen MKE Ankaragücü, bu tura Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek gelen Trabzonspor'la karşılaşacak.

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maç 1-1 sona berabere bitmişti.

Tolunay Kafkas ayrıca eski takımı Trabzonspor'a karşı da mücadelesini verecek. Kafkas, uzun yıllar futbol da oynadığı Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü 2012-2013 sezonunda bir süre yapmıştı.