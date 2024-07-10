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        Ankaragücü'nde yeni yönetim belli oldu

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulundaki görev dağılımı belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:08 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:08
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        Ankaragücü'nde yeni yönetim belli oldu
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        Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan İsmail Mert Fırat yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı belirtildi.

        Başkent temsilcisinde görev dağılımı şu şekilde:

        Başkan: İsmail Mert Fırat

        Başkan Vekili: Feridun Geçgel

        Başkan Vekili: Abdurrahman Şentürk

        Başkan Yardımcısı: Levent Onuk

        Başkan Yardımcısı: Önder Tabak

        Başkan Yardımcısı: Ümit Ozan

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