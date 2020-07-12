Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Ankaragücü'nde mücadele öncesinde flaş bir gelişme yaşandı! beIN SPORTS'un haberine göre MKE Ankaragücü'nde Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues maç kadrosundan çıkarıldı.

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