Ankaragücü'nde çifte ayrılık!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde sportif direktör Emre Yıldız ve teknik direktör Mustafa Dalcı'yla yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ve sportif direktörümüz Emre Yıldız ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Mustafa Dalcı ve Emre Yıldız'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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Mustafa Dalcı yönetiminde ligde 8 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Son olarak deplasmanda Esenler Erokspor'a 3-1 yenilen MKE Ankaragücü, 31. hafta sonunda 38 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 16. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü bu sezon Kemal Özdeş, Cihat Arslan, Kenan Koçak ve Mustafa Dalcı olmak üzere 4 farklı teknik adamla çalıştı. Sezon başı takımı kampa götüren ancak lig başlamadan takımdan ayrılan Kemal Özdeş, bu sezon sarı-lacivertlileri iki kez çalıştırdı. Böylece MKE Ankaragücü 2024-2025 sezonunda 5. kez bir teknik adamla yollarını ayırdı.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 6 Nisan Pazar günü derbi maçta Gençlerbirliği ile karşılaşacak.