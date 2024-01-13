Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-1 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı ev sahibi Ankaragücü 3-1'lik skorla kazandı.

Başkent ekibine üç puanı getiren golleri 45+1'de Mujakic, 64'te Bajic ve 83'te Pedro Moreira kaydetti.

Kasımpaşa'nın tek sayısı 35. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

Ligde 6 maç sonra kazanan Ankaragücü puanını 24'e çıkarırken, üst üste 2. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

29. dakikada kaleci Bahadır'ın savunma arkasına gönderdiği degaj vuruşta topu kontrol eden ve rakip kaleci Gianniotis'i geçen Cephas'ın çektiği şutta Taylan Utku Aydın, meşin yuvarlağın filelere gitmesine engel olarak mutlak bir golü engelledi.

64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Cephas, topu müsait durumdaki Bajic'e çıkardı. Kale sahsının içindeki Bajic, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1.

80. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında ceza sahasında yaşanan karambolde, Ben Ouanes'in şutunda top önce üst direğe sonra kale çizgisine çaparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Da Costa'nın kafa vuruşunda ise top auta gitti.

83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Taylan Utku Aydın'dan topu orta sahada kapan Pedrinho, ceza sahasına kadar girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

90+2. dakikada Kasımpaşa'nın attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Selim Dilli'nin ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolü değerlendiren Da Costa, kale sahasının içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu kenara gelerek monitörden inceleyen hakem Ömer Faruk Turtay, golden önce elle oynama tespit ederek golü iptal etti.