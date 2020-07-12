Şampiyonluk yarışında havlu atan, üst üste puan kayıplarıyla üçüncülük yarışında da ağır yara alan Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma savaşı veren Ankaragücü'ne konuk oluyor. Haftaya 52 puanla 5. sırada giren Galatasaray, Ankara'dan 3 puanla dönerek Avrupa kupalarına katılım potasında kalmak istiyor. Ligde 26 puanla sonuncu sırada yer alan MKE Ankaragücü ise kazanarak üst sıradaki takımlara yaklaşmak için mücadele edecek.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY

SAAT: 18.30

HAKEM: Atilla Karaoğlan

STAT: Eryaman

YAYIN: beIN SPORTS 1

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

GALATASARAY: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, Adem

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

7 MAÇTIR GALİBİYET YOK!

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılılar 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 6 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

İLK İKİ İHTİMALİ KALMADI

Galatasaray, Süper Lig'de ilk 2'ye girme şansını kaybetti.

Ligde son 7 haftada kazanamayarak şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-kırmızılı ekip, lider Medipol Başakşehir'in 14, ikinci Trabzonspor'un ise 10 puan gerisine düştü.

Galatasaray, kalan maçlarını kazansa bile bordo-mavili ekibi yakalama şansı bulunmuyor.

Ligi üçüncü sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'un CAS mücadelesini kazanması durumunda iki sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalacak.

TERİM EN KÖTÜ SERİSİNİ YAŞIYOR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde ilk kez üst üste 7 lig maçında galibiyet göremedi.

Dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da çok önemli başarılara imza atan Fatih Terim, son dönemde takımının aldığı kötü sonuçlarla kariyerinde bir ilki yaşıyor.

UEFA Kupası'nın da aralarında olduğu 20 kupa kazanan ve Türk futbolunun en başarılı teknik direktörü olarak ön plana çıkan Terim, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı son 7 lig maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray'ın başına ilk olarak 1996'da geçen, 4 farklı dönemde ve 12 farklı sezonda görev yapan Terim, sarı-kırmızılı takımın başında ilk kez böyle bir süreçle karşı karşıya kalıyor.

Bundan önceki en kötü seriyi 2003-2004 sezonunda yaşayan Terim, 13 ile 18. haftalar arasında 6 maç üst üste galibiyet elde edememişti. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, söz konusu süreçte üçer beraberlik ve yenilgi yaşamıştı.

MUSLERA GİTTİ KALE DÜŞTÜ

Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından Süper Lig'de kalesinde ciddi bir sorun yaşamaya başladı.

Ligin 27. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlanan Muslera'nın yerine kaleyi genç file bekçisi Okan Kocuk devraldı.

Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde 26 maçta kalesinde 20 gol gören Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı konumundaydı. Muslera'nın sakatlanmasının ardından sarı-kırmızılı ekip, 5 müsabakada 13 gol yedi.

98. RANDEVU!

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 98. kez birbirlerine rakip oluyor.

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu.

İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı.

Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.