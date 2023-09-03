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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? - Fenerbahçe Haberleri

        Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.09.2023 - 09:49 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:49
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        • 2

          Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        • 3

          MAĞLUBİYETİ YOK

          İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor.

        • 4

          Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan Fenerbahçe, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle 3. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi sonrası 4. hafta mücadelesine, MKE Ankaragücü karşısında çıkıyor.

        • 5

          107. RANDEVU

          Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 107. kez karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 106 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 68-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 198 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 72 golle karşılık verdi.

        • 6

          ANKARA'DAKİ MAÇLAR

          İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 52 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 29-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 89, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı. Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

        • 7

          MUHTEMEL 11'LER - FENERBAHÇE

          Livakovic

        • 8

          Osayi-Samuel

        • 9

          Becao

        • 10

          Serdar Aziz

        • 11

          Oosterwolde

        • 12

          İsmail

        • 13

          Fred

        • 14

          Cengiz

        • 15

          Szymanski

        • 16

          Tadic

        • 17

          Dzeko

        • 18

          Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Djokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan, Morutan, Cephas, Sowe

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