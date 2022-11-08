74. dakikada kalecinin hatalı pası sonrasında gelişen MKE Ankaragücü atağında, Şahverdi'nin pasında Zahid, boş pozisyonda topu bir kez daha ağlarla buluşturdu ve skoru 6-0 yaptı.

Başkent ekibi, ikinci devrenin başında 5. golü buldu. 46. dakikada topla sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Tasos, Jese ile yaptığı duvar pası sonrasında kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0.

Goller : Dk. 7 ve 45+2 Jese, Dk. 9 Sinan Osmanoğlu, Dk. 28 ve 74 Zahid, Dk. 46 Tasos (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Sinan Osmanoğlu (Kendi kalesine), Dk. 89 Taner Gümüş (Amed Sportif Faaliyetler)