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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü: 3 - Kayserispor: 0 MAÇ SONUCU - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Ankaragücü: 3 - Kayserispor: 0 MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nün başında çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 18:24 Güncelleme: 07.10.2023 - 18:24
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        Emre Belözoğlu ilk maçında galip!
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        MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti.

        Başkent ekibi 49. dakikada Garry Rodrigues, 52. dakikada Rijad Bajic ve 89. dakikada Federico Macheda golleriyle maçı 3-0 kazandı.

        Ligde 2 maç sonra kazanan Ankaragücü puanını 9'a çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kayserispor ise haftayı 10 puanla kapattı.

        Teknik direktör Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nün başında çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

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