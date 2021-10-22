Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Seyfettin Ünal, Oğuz Kağan Çalışır

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak, İshak Çakmak (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Zahid (Dk. 58 Erdi Dikmen), Mehmet Murat Uçar (Dk. 81 Geraldo), Ariyibi (Dk. 69 Owusu), Eren Derdiyok (Dk. 69 Nadir Çiftçi)

Manisa FK: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz, Veli Çetin, Landre (Dk. 86 Özgür Çek), Erhan Kara, Hakan Barış (Dk. 63 Okan Eken), Nizamettin Çalışkan, Kouter (Dk. 90 Gakpa), Tabekou (Dk. 46 Diallo), Sertaç Çam (Dk. 63 Tormin), Orgill

Goller: Dk. 29 Ariyibi, Dk. 40 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü), Dk. 66 Tormin (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 54 Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 12 Veli Çetin, Dk. 40 Hakan Barış, Dk. 42 Erhan Kara, Dk. 85 Orgill, Dk. 90+7 Tormin (Manisa FK), Dk. 56 Abdullah Durak, Dk. 90+7 Nadir Çiftçi (MKE Ankaragücü)

Öte yandan, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden, Ankara basının önemli isimlerinden, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Üyesi Ali Öcal için karşılaşmadan önce her zaman oturduğu yere fotoğrafı konuldu ve karanfil bırakıldı.