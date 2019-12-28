Süper Lig'in 17. haftasında Ankragücü ile Denizlispor 2-2 berabere kaldı.

Denizlispor, 10. dakikada Modou Barrow'un gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi kaldı. Konuk ekip 22. dakikada Mustafa Yumlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 45. dakikada Hugo Rodallega farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Ankaragücü'nde 57. dakikada oyuna giren Oscar Scarione, 66 ve 84. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

ANKARAGÜCÜ: 2 - DENİZLİSPOR: 2

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay - Cebrail Karayel, Alihan Kubalas (Dk.57 Scarione) , Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk.81 Sadaev),Faty, Kitsiou, Canteros (Dk.55 Aydın Karabulut),İlhan Parlak, Orgill

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak - Zeki Yavru (Dk.62 Sapunaru),Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Sackey (Dk.87 Mbamba),Murawski, Aissati, Sacko (Dk.74 Estupinan),Barrow, Rodallega GOLLER: Dk.66 ve Dk.84 Scarione (Ankaragücü) - Dk.10 Mustafa Yumlu, Dk.45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

SARI KARTLAR: Alihan Kubalas, Dever Orgill (Ankaragücü),Murawski (Yukatel Denizlispor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.10 Modou Barrow (Yukatel Denizlispor)

ÖNEMLİ DAKİKALAR

19. dakikada Sedat topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içerisinde topa yükselen Ricardo Faty´in kafa vuruşu kalenin solundan auta çıktı.

23. dakikada Denizlispor serbest vuruş kazandı. Zeki Yavru´nun ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

35. dakikada Kitsiou ceza sahası dip çizgiden topu içeri gönderdi. Topla buluşan Orgill´in vuruşu az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Canteros sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içerisinde topa kafayla yükselen Faty´in vuruşu kaleci Stackhowiak´in sağından auta çıktı.

45+1'de konuk ekip farkı 2´ye çıkardı. Kazanılan köşe vuruşunda Zeki Yavru ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor´un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada Pinto´nun pasında ceza sahasında topla buluşan Kitsiou şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

60. dakikada Scarione´nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Stackhowiak çift yumrukla topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası içerisinde Kitsiou önüne düşen topta şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

63. dakikada sol kanattan Pinto topu ceza sahasına ortaladı. Topla buluşan Orgill bekletmeden şutunu çekti, top üst direğe çarparak auta çıktı.

66. dakikada Ankaragücü farkı 1´e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Scarione çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

78. dakikada Pazdan´ın savunmadaki hatasında topu önünde bulan Rodallega kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı gönderdi.

84. dakikada Pinto´nun pasında ceza sahası yayında topla buluşan Scarione uzaktan şutunu çekti. Kaleye giden topa Stackhowiak müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu. 2-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ankaragücü sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.