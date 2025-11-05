Habertürk
        Ankara'da hurda araç temizliği; 13 araç trafikten men edildi | Son dakika haberleri

        Ankara’da hurda araç temizliği! 13 araç trafikten men edildi

        Ankara'da polis ekipleri, İvedik Sanayi bölgesinde çevre ve trafik güvenliği açısından risk oluşturan hurda veya atıl vaziyetteki araçları bulundukları yerden kaldırıyor. Bu kapsamda tespit edilen 29 araçtan 13'ü trafikten men edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 00:17 Güncelleme: 05.11.2025 - 00:17
        Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İvedik Sanayi bölgesinde çevre ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu tespit edilen hurda veya atıl vaziyetteki araçlara yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 29 araçtan 13’ü çekici ve forkliftle, 16’sı ise sahipleri tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. 13 araç trafikten men edilerek, araçlarla ilgili gerekli cezai işlemler uygulandı.

        Bölge esnafı konu ile ilgili uyarılırken, il genelinde metruk araçlara yönelik çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
