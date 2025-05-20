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        Haberler Bilgi Ankara'ya metrobüs geliyor: Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüs güzergahı nedir, nereden geçecek?

        Ankara'ya metrobüs geliyor: Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüs nereden geçecek?

        Ankara'da şehir içi ulaşımda kaliteyi artırmak ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla metrobüs çalışmalarına başlandı. EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor. Peki, Ankara'da metrobüs seferleri ne zaman başlayacak, metrobüsler nereden geçecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 15:36 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:36
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        • 1

          Ankara'da ulaşımı kolaylaştırmak ve trafiği azaltmak için metrobüs seferleri planlanıyor. EGO, yeni nesil metrobüs araçlarını kullanacak şoförlere eğitim vermeye devam ederken; bir metrobüs, test amaçlı sürüş ve güzergâh deneyimi kazanmak amacıyla Ankara'nın bulvar ve caddelerinde kullanılıyor. İşte, Ankara metrobüs seferleri hakkında son detaylar...

        • 2

          ANKARA'DA METROBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Ankara'da metrobüs seferlerinin ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrobüs alım sürecinin devam ettiğini açıkladı.

        • 3

          ANKARA METROBÜS GÜZERGÂHI NE OLACAK?

          EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor. Planlanan güzergâh planı şöyle;

          Yenikent – Ulus – Karapürçek,

          Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Protokol Yolu – Konya Yolu – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü),

          Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ovacık Mahallesi – Etlik Caddesi – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü).

        • 4

          METROBÜS KAPASİTESİ KAÇ KİŞİ OLACAK?

          Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.

        • 5

          EGO TEKNİK EĞİTİM VERİYOR

          Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklerle donatılan metrobüsler için EGO personeline teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor. Eğitimler sayesinde sürücüler, araçlarda etkin kullanım noktasında uzmanlaşacak.

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