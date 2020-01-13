Ankara'da sokaklarda yaşayan bir gencin kendi yaşamını anlattığı video izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Sokaklarda mendil satarak karnını doyurduğunu ve haftada sadece bir gün otele gidebilecek kadar para biriktirebildiğini, her şeye rağmen umudunu yitirmediğini anlatan 29 yaşındaki Hasan'ın hikayesi sosyal medyada kısa sürede ses getirdi.

Yardım çağrısı yapılan Hasan için ünlü sanatçı Haluk Levent de devreye girdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Hasan'a ulaştıklarını ve Valilik olarak ihtiyaçları ile ilgileneceklerini açıkladı.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan’a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz." ifadelerini kullanarak sosyal medya kullanıcılarını sevindirdi.

"YALNIZLIKTAN ÜZÜLÜYORUM"

"Sokakta kaldığın zaman üzülüyor musun?" sorusuna "yalnızlıktan üzülüyorum" yanıtını vererek yürekleri sızlatan Hasan, "genelde metro kepenklerinin dibinde yatıyorum kapandığı zaman, gece 1'de kapanıyor. Yere karton seriyorum, havalandırma sıcak üflediği için orada yatıyorum" diyerek durumunu anlattı.

Hasan, "Allah insanlara taşıyamayacağı yükler vermez, benim de bir yerde hayatım değişecek. Benim de evim olacak, işim olacak, düzenli bir hayatım olacak. Ben bunlara inanıyorum" diyerek" diyerek umudunu dile getirdi.

"Hayatın zor yanları muhakkak vardır ama bu hayat yaşamaya değer" sözleriyle dikkat çeken ve babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşadığını, mendil satarak karnını doyurduğunu söyleyen Hasan için birçok ünlü isim de yardım teklifinde bulundu.

Haluk Levent, sosyal medyadan takipçilerine seslenerek "Kardeşimizi bulalım! Ankara’da yaşayan bir dostumuz iş ayarladı kendisine. Kalacak yeri de ayarlarız" ifadelerini kullandı.