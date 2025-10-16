Ankara Üniversitesi ile arsaVev arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ankara Üniversitesi ile arsaVev arasındaki araştırma, geliştirme, uygulama, danışmanlık hizmetleri ve eğitim iş birliğini geliştirmek için imzalanan protokol Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nde yer alan Yönetim Kurulu salonunda Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve arsaVev Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sema Öztürk’ün katılımıyla gerçekleşti. İş birliği protokolüne ayrıca arsaVev Genel Müdürü Cem Ergüven, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Demir, Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Tanrıvermiş ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tombul ile online olarak; Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş katıldı.

Gerçekleştirilen iş birliğiyle arsaVev tarafından kurulan arsaVev Akademi bünyesindeki eğitim içerikleri, Ankara Üniversitesi'nin ilgili akademik bölümü tarafından hazırlanacak ve sertifikalanacak. arsaVev, Ankara Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek sektörel tecrübelerini doğrudan gençlerle paylaşacak. Eğitimlerde, arsa yatırımı, değerleme, imar süreçleri, yatırım risk analizi ve gayrimenkul hukuku gibi konular ele alınacak.

Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Sema Öztürk, “arsaVev olarak projelere önem verdiğimiz kadar çalışanlarımızın eğitimlerine de çok önem veriyoruz. Bu nedenle kendi bünyemizde bir akademi kurduk. arsaVev Akademi Ankara Üniversitesi iş birliği ile daha da güçleniyor. Satış ofislerimizde ve genel müdürlüğümüzde görev yapan tüm satış kadrolarımızın ve gayrimenkulle alakalı her birimin bu eğitimlerden faydalanmasını sağlayacağız. Ayrıca arsaVev olarak gayrimenkul sektöründe Ankara Üniversitesi'nin yetiştirdiği öğrencilerin geleceğini sağlar konumda olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Türkiye genelinde 16 tane satış ofisleri olduğunu dile getiren Öztürk, “Şu anda Berlin'de 1-2 ay sonra açmayı planladığımız bir şube var. Avrupa ve uluslararası bölgelere de ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm satış ofislerimizde; satış müdürleri, satış yöneticileri ve yatırım uzmanlarından oluşan yaklaşık 5'er 6'şar kişilik ekiplerimiz var. Ankara Üniversitesi'nden stajyer olarak kadromuza katılanları da yönetici konumuna kadar getirecek bir oluşum içerisindeyiz. Ankara Üniversitesi gerçekten gayrimenkul alanında kendini çok geliştirmiş, bu konuda rektör ve rektör yardımcıları gerçekten özveriyle çalışıyorlar. Biz de alanımızın ve vizyonumuzun örtüştüğü bir kurum olduğu için Ankara Üniversitesi'ni tercih ettik” dedi.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, “Üniversitelerin en önemli görevlerinden biri, üretilen bilginin topluma ve ekonomiye katkı sağlayacak şekilde paylaşılmasıdır. arsaVev ile imzaladığımız bu protokol, akademik bilgi ile saha deneyiminin birleştiği örnek bir model oluşturuyor. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama alanında da güçlü bir donanıma sahip olacak. Ankara Üniversitesi olarak sektörel gelişimi destekleyen, sürdürülebilir ve yenilikçi projelerin her zaman yanında olmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. İş birliği kapsamında, arsaVev Akademi çatısı altındaki eğitim içerikleri Ankara Üniversitesi’nin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanacak ve sertifikalanacak. Programlar, uluslararası gayrimenkul trendlerini Türkiye’ye taşıyarak, öğrencilere ve genç profesyonellere hem akademik hem de pratik birikim kazandırmayı hedefliyor.