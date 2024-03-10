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        Haberler Gündem İnanç Ankara sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi Ankara iftar, sahur ve imsak saatleri vakti

        Ankara sahur ve iftar saati kaçta? 2024 Ramazan İmsakiyesi Ankara iftar, sahur ve imsak saatleri

        Ankara sahur ve iftar saati 2024 Ramazan İmsakiyesinde yer alıyor. Ramazan ayı sebebiyle oruç ibadetini yerine getirmek isteyen başkentliler Ankara sahur ve iftar vakti 2024 aramalarına yöneldi.  Hicri takvime göre her yıl 10 gün erkene çeken Ramazan ayının en büyük önemi, Hz. Muhammed'e Kur'an ayetlerinin bu zamanda gelmeye başlaması olarak bilinir. Peki Ankara sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? Diyanet ile 2024 Ankara iftar, sahur ve imsak saatleri vakti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 18:20 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:20
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        • 1

          On bir ayın sultanı Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi başlarken Ankara sahur ve iftar saati vakitleri araştırılıyor. Ramazan öncesi Diyanet İşleri tarafından yayımlanan imsakiye takvimi ile il il sahur vakti, iftar saati ve teravih vakitleri belli oldu. Bu kapsamda Ankara sahur vakti ve iftar saatleri il sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Diyanet imsakiye takvimi ile Ankara iftar ve sahur (imsak) saatleri

        • 2

          ANKARA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

          1.GÜN

          Ankara İftar Vakti: 18:58

          Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:36

          2.GÜN

          Ankara İftar Vakti: 18:59

          Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:35

          2024 ANKARA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

          İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          3.GÜN

          Ankara İftar Vakti: 19:00

          Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:33

          4.GÜN

          Ankara İftar Vakti: 19:01

          Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:31

          5.GÜN

          Ankara İftar Vakti: 19:02

          Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:30

          6.GÜN

          Ankara İftar Vakti: 19:03

          Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:28

          7.GÜN

          Ankara İftar Vakti: 19:04

          Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:26

          RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.

          KADİR GECESİ NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir.

        • 4

          ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

          Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber’in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de “kendini tutma, geri durma” anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen “imsak” yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.

          Oruç, ahlakımızı güzelleştirir.

          Oruç kötülüklerden korur.

          Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.

          Oruç sağlığı korur.

          Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir.

          Oruç nimetlerin kadrini öğretir.

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

          9 Nisan Salı: Arife

          10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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