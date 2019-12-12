12 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucu başkent genelinde en fazla vergi beyan eden ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin isimlerini açıkladı.
Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara genelinde 2018 yılı vergilendirme döneminde 325 bin 671 gelir vergisi beyannamesi ile 1 milyar 979 milyon 810 bin 295 lira, 87 bin 744 kurumlar vergisi beyannamesiyle 23 milyar 70 milyon 773 bin 744 lira vergi tahakkuk ettirildiğini bildirdi.
Karayılan, Türkiye genelinde tahakkuk eden toplam kurumlar vergisinin yüzde 27,6'sının Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyan ve tahakkuk edildiğini belirterek şunları kaydetti:
"Bu oran, başkentimizin ekonomik büyümesinin en önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Diğer taraftan, Türkiye geneli gelir vergisinin yüzde 8,38'i Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri tarafından gerçekleştirildi. Ankara'da ilk 100'deki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanlarına göre tahakkuk eden vergi tutarları, geçen yıla oranla kurumlar vergisinde yüzde 86, gelir vergisinde yüzde 30 arttı."
İLK SIRADA RAHMİ KOÇ VAR
Başkanlıkça açıklanan listeye göre, Türkiye geneline ilişkin vergi rekortmenleri listesinde üçüncü sırada yer alan Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 54 milyon 169 bin 334 lira vergiyle Ankara'da birinci sırada yer aldı.
Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 35 milyon 236 bin 977 lira vergiyle ikinci sıraya yerleşti. Ilıcak, Türkiye geneline ilişkin listede 5'inci sıradaydı.
Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. İkinci sırada ise 2 milyar 439 milyon 822 bin 266 liralık vergiyle Ziraat Bankası yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!