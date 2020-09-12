Ankara'nın ödülleri verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin kazananları belli oldu. Küresel pandemi önlemleri nedeniyle izleyicilere kapalı olarak Büyülü Fener Sineması'nda gerçekleşen ve sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı gecede ulusal uzun, belgesel ve kısa film dallarında ödüller sahiplerini buldu.
En İyi Film: Bilmemek (Leyla Yılmaz)
En İyi Yönetmen: Onur Ünlü (Topal Şükran'ın Maceraları)
Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü: Uzun Zaman Önce
En İyi Belgesel: İçimdeki Küller ( Ayten Başer Yetimoğlu)
En İyi Kısa Film: Barê Giran / Ağır Yük (Yılmaz Özdil)
En İyi Kadın Oyuncu: Selen Uçer
En İyi Erkek Oyuncu: Serdar Orçin
En İyi Özgün Müzik: Uygur Yiğit
Onat Kutlar En İyi Senaryo: Ümit Ünal
En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu: Senan Kara
En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu: Emir Özden
Festivalin Ankara temalı kısa ve belgesel film üretimini teşvik etmek amacıyla bu yıl ilkini verdiği VEKAM Özel Ödülü, Yasin Semiz'in 'Asfaltın Altında Dereler Var!' adlı belgesel filmine verildi.
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