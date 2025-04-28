Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkent'in, Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası başlıklı dosya ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildiğini anımsattı.

Ersoy, "TBMM binalarından Gençlik Parkı'na, Güvenpark'tan Kızılay'a kadar birçok simgesel yapı, Ankara'nın dünyaya örnek kentleşme modelini yansıtıyor. UNESCO yolculuğunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hedef: UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmek" değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA KENT KONSEYİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Kent Konseyinden (AKK) yapılan açıklamada, Cumhuriyet dönemi Ankara planlanması ve inşasının, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde hak ettiği yerde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ankara'nın Planlanması ve yansıması olan Cumhuriyet dönemi eserleri ve Cumhuriyet dönemi Ankara'sı, 'Ankara: Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası' miras alanı adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildi" ifadesi kullanıldı.

GEÇİCİ LİSTEDEKİ VARLIK SAYISI 80'E YÜKSELDİ

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki varlık sayısı 80'e yükseldi.

Başvuru dosyası, 2021 yılında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt çalışma grubunun katkılarıyla hazırlandı.

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Sürecin koordinasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülürken alanın adaylık sürecine Prof. Dr. Elvan Altan, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Dr. Zeynep Tuna Yüncü katkı sundu.

“Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası” başlıklı dosya, 1920–1970 yılları arasında planlanıp şekillenen başkentin; yeni kurulan bir ulus-devletin simgesi olarak inşa edilen kamu yapıları, kültürel alanlar ve açık kamusal mekânlarıyla, 20. yüzyılın modern başkentlerine örnek teşkil etmesi nedeniyle UNESCO’nun ii, iv ve vi numaralı kültürel miras kriterleri kapsamında geçici listeye dâhil edildi.

Dosyada, Atatürk Bulvarı’nın kuzey-güney doğrultusunda uzanan aksı ile Ulus ve Kızılay bölgeleri ana bileşenler olarak yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin I., II. ve III. binaları, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Güven Park, Gençlik Parkı, Ulus Meydanı, Ankara Garı, İş Bankası Binası, çeşitli bakanlık yapıları ve Kızılay Meydanı gibi simgesel yapılar; Ankara’nın planlı gelişimini ve modernleşme sürecini yansıtan önemli unsurlar arasında gösterildi.