Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılan Ankara - Niğde otoyolu 2020 Yılında hizmete açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaya göre Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretlerinde yüzde 20 ila 40 indirim uygulanacak. İşte Ankara - Niğde otoyolu indirimli geçiş ücretleri...

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU İNDİRİMLİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ankara Niğde otoyolu resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri teknolojileri ile donatılmış olan Ankara-Niğde Otoyolu geçiş bedellerinde indirim uygulandı.

17 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren Araç sınıflarına göre indirim oranları şöyle:

ARAÇ SINIFLARI İNDİRİM ORANLARI 1.SINIF 20% 2.SINIF 40% 3.SINIF 40% 4.SINIF 40% 5.SINIF 40%