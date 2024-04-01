MAMAK BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!

Başkent Ankara, 31 Mart’ta sandığa giderek yeni belediye başkanını seçti. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Ankara ilçelerinden Mamak’ın belediye başkanı belli oldu!

Ankara’da açılan sandık oranı yüzde 99,3’e ulaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Mamak Belediye Başkanı CHP adayı Veli Gündüz Şahin oldu! Şahin, yüzde 52,82 oy aldı. AK Parti adayı Asım Balcı ise yüzde 36,19 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

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