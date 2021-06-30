Ankara lise tabanları 2021 merak edilenler arasında. Milyonlarca lise adayı lise tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Önce gidecekleri lise için araştırma yapmak istiyorlar. Ankara lise taban puanları ve 2021'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.
2021 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı.
6 Haziran'da yapılan LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi http://meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girerken, katılım oranı yüzde 83,49 oldu. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.
ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2021
Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oluyor. Öğrenciler kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İşte 2020 LGS taban puanları
2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için TIKLAYINIZ
2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için TIKLAYINIZ
NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ 2021
Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için duyuru geldi.
Öğrenciler nakil işllemleri için boş kontenjan bilgilerine e-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaparak öğrenebilecekler. Detaylar aşağıdaki linktedir...
SINAVA İTİRAZ NASIL EDİLİR?
İtiraz başvurusunda sınava giren adayın TC Kimlik numarası ve TC Kimlik Seri numarası ile başvuru yapılmaktadır.
Yabancı uyruklu vatandaşlar seri numarası kısmına baba isimlerini yazarak giriş yapabilirler.
TC Kimlik numarası ile TC Kimlik Seri numarasının eşleşmemesi durumunda sisteme giriş yapılamaz. TC Kimlik Seri numarasını kontrol edip tekrar deneyiniz eşleşmeme durumunda nüfus müdürlüklerine bildiriniz" uyarısını alır.
Sisteme giriş yapan aday başvuru yapacağı sınavın kılavuzunda belirtilen şartları taşımıyorsa "başvuru yapabileceğiniz bir sınav bulunmamaktadır!" uyarısını alır.
İtiraz başvurusundan önce lütfen kılavuzları okuyunuz.
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