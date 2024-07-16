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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü, Süleyman Luş'u transfer etti - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü, Süleyman Luş'u transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki oyuncu Süleyman Luş'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 22:36 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:36
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        Süleyman Luş, Ankara Keçiörengücü'nde!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkent temsilcisi, 23 yaşındaki oyuncu Süleyman Luş'u renklerine bağladı.

        Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Süleyman Luş ile anlaşmaya varmıştır. Süleyman'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Galatasaray altyapısında yetişen Süleyman Luş, son olarak Çorum FK forması giymişti.

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