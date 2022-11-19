MAÇTAN DAKİKALAR 9. dakikada Bekir Karadeniz’in ceza sahası dışından gönderdiği etkili şutta kaleci Hüseyin Altıntaş gole izin vermedi. 39. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad Muhammed, kalecinin sağından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Oğuzhan Çakır daha sonra golü verdi. 1-0 56. dakikada Erhan Kartal’ın sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 2-0 90+3. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Melih İnan'ın şutunda top az farkla köşeden dışarıya çıktı.

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