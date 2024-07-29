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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü, Caulker ve Rroca'yı transfer etti - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü, Caulker ve Rroca'yı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Steven Caulker ve Eduart Rroca'yı kadrosuna kattığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:52
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        Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Steven Caulker ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        İstanbulspor'dan ayrılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduart Rroca ile de 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

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