Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şahan Yılmaz, Oğuz Terzi

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Taha Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen, Erhan Kartal, Aykut Çeviker, Olawoyin, Abdullah Aydın (Dk. 89 Haşim Arda Sarman), Bardhi, Melih İnan (Dk. 90+4 Camara), Balaj (Dk. 74 Babaei)

Eyüpspor: Harun Tekin, Ömer Bayram (Dk. 83 Mete Kaan Demir), Uğur Demirok, Claro, Mehmet Murat Uçar, Sinan Kurt, Ahmed Ildız (Dk. 90+3 Berkan Emir), Babel, Recep Niyaz, Ezeh (Dk. 46 Cenk Ahmet Alkılıç), Eze (Dk. 76 Umut Bulut)

Goller: Dk. 7 Babel (Eyüpspor), Dk. 62 Erkam Reşmen, Dk. 72 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Erhan Kartal, Dk. 79 Muharrem Cinan, Dk. 87 Metin Uçar, Dk. 90+2 Babaei (Ankara Keçiörengücü), Dk. 60 Ömer Bayram, Dk. 90+2 Uğur Demirok (Eyüpspor)