Ankara Keçiörengücü: 0 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Wesley kaydetti.
İstanbul ekibi, bu sonuçla ligde iki maç sonra galip geldi. Keçiörengücü'nün ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 31'e çıkardı. Keçiörengücü ise 27 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Karagümrük, Pendikspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Ankaragücü ile oynayacak.