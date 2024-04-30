Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi sürerken her geçen yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Tren hattının tamamlanmasıyla mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek böylece Ankara ile İzmir arası seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya inecek. İşte, Ankara İstanbul yüksek hızlı tren durakları, seyahat süreleri ve inşaatında son durum...