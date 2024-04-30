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        Haberler Gündem Ankara İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacak, durak isimleri nedir? Ankara ile İzmir arası kaç saat olacak?

        Ankara-İzmir hızlı tren hattı inşası devam ediyor! Ankara-İzmir tren hattı ne zaman açılacak?

        Ankara ile İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek tren hattının çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ankara İzmir hattının yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağı öngörülüyor. Peki, Ankara İzmir hızlı tren ne zaman açılıyor, durakları neler? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 13:04 Güncelleme: 01.05.2024 - 01:03
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        • 1

          Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi sürerken her geçen yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Tren hattının tamamlanmasıyla mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek böylece Ankara ile İzmir arası seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya inecek. İşte, Ankara İstanbul yüksek hızlı tren durakları, seyahat süreleri ve inşaatında son durum...

        • 2

          ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

          Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin bir bölümü 2026, tamamı ise 2027 yılında biteceği öngörülüyor.

        • 3

          ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI GÜZERGÂHI

          508 kilometre uzunluğundaki tren hattının kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olacak şekilde 10 istasyon yer alacak.

        • 4

          ANKARA İZMİR ARASI 3,5 SAATE DÜŞECEK!

          Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya inecek.

          Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek.

          Fotoğraflar temsilidir.

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