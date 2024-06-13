Ankara hangi yıl ve nasıl başkent oldu?
Ankara'nın başkent oluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir dönüm noktasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yeni bir devletin temellerinin atılması sürecinde, Ankara stratejik ve sembolik nedenlerle Türkiye'nin yeni başkenti olarak seçilmiştir. Peki, Ankara hangi yıl ve nasıl başkent oldu? İşte bu tarihi kararın detayları...
Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında yaşanan savaşlar ve yenilgiler, yeni bir devletin kurulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak Anadolu'nun bağımsızlığını hedeflemiş ve bu süreçte Ankara'yı stratejik bir merkez olarak seçmişlerdir. İstanbul'un işgal altında olması ve Ankara'nın coğrafi konumu, başkent seçimini etkileyen önemli faktörler arasındadır. Bu yazımızda, Ankara'nın başkent oluşunun tarihini, nedenlerini ve sürecini kapsamlı bir şekilde ele alacağız.
Ankara Ne Zaman Başkent Oldu?
Ankara, 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan bir kararla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur. Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki önemli adımlardan biridir. Başkent kararının alınması, yeni kurulan devletin merkezi otoritesinin ve modernleşme hedeflerinin bir simgesi olarak kabul edilmiştir.
Ankara Hangi Yıl Başkent Oldu?
Ankara, 1923 yılında başkent ilan edilmiştir. Bu karar, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında yaşanan karışıklıklar ve İstanbul'un işgal altında olması nedeniyle stratejik bir hamle olarak gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'yı bir merkez olarak kullanmış ve bağımsızlık mücadelesini buradan yönetmişlerdir.
Ankara Neden Başkent Oldu?
Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak seçilmesinin ardında bir dizi stratejik, siyasi ve sembolik neden yatmaktadır. Bu karar, hem Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki koşullar hem de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme hedefleri doğrultusunda alınmıştır. İşte Ankara'nın başkent olarak seçilmesinin nedenleri: