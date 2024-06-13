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        Haberler Bilgi Yaşam Ankara hangi yıl ve nasıl başkent oldu? Kısaca Ankara'nın Başkent Olması Tarihi ve Nedenleri

        Ankara hangi yıl ve nasıl başkent oldu?

        Ankara'nın başkent oluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir dönüm noktasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yeni bir devletin temellerinin atılması sürecinde, Ankara stratejik ve sembolik nedenlerle Türkiye'nin yeni başkenti olarak seçilmiştir. Peki, Ankara hangi yıl ve nasıl başkent oldu? İşte bu tarihi kararın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:45
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        Ankara hangi yıl, nasıl başkent oldu?
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        Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında yaşanan savaşlar ve yenilgiler, yeni bir devletin kurulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak Anadolu'nun bağımsızlığını hedeflemiş ve bu süreçte Ankara'yı stratejik bir merkez olarak seçmişlerdir. İstanbul'un işgal altında olması ve Ankara'nın coğrafi konumu, başkent seçimini etkileyen önemli faktörler arasındadır. Bu yazımızda, Ankara'nın başkent oluşunun tarihini, nedenlerini ve sürecini kapsamlı bir şekilde ele alacağız.

        Ankara Ne Zaman Başkent Oldu?

        Ankara, 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan bir kararla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur. Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki önemli adımlardan biridir. Başkent kararının alınması, yeni kurulan devletin merkezi otoritesinin ve modernleşme hedeflerinin bir simgesi olarak kabul edilmiştir.

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        Ankara Hangi Yıl Başkent Oldu?

        Ankara, 1923 yılında başkent ilan edilmiştir. Bu karar, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında yaşanan karışıklıklar ve İstanbul'un işgal altında olması nedeniyle stratejik bir hamle olarak gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'yı bir merkez olarak kullanmış ve bağımsızlık mücadelesini buradan yönetmişlerdir.

        Ankara Neden Başkent Oldu?

        Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak seçilmesinin ardında bir dizi stratejik, siyasi ve sembolik neden yatmaktadır. Bu karar, hem Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki koşullar hem de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme hedefleri doğrultusunda alınmıştır. İşte Ankara'nın başkent olarak seçilmesinin nedenleri:

        • Stratejik Konum: Ankara, Anadolu'nun ortasında yer alması nedeniyle stratejik bir avantaja sahiptir. Bu coğrafi konum, ülkenin farklı bölgelerine eşit mesafede olması ve savunma açısından daha güvenli bir noktada bulunması açısından büyük önem taşır. İstanbul gibi kıyı şehirleri, deniz yoluyla yapılan saldırılara daha açıkken, Ankara'nın iç kesimlerde bulunması, dış tehditlere karşı daha korunaklı olmasını sağlar.
        • İstanbul'un İşgali: Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir. Bu durum, İstanbul'un başkent olarak işlevini yitirmesine ve yeni bir başkente ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. İşgal altındaki İstanbul'da milli mücadelenin yürütülmesi ve yeni bir devletin temellerinin atılması mümkün değildi. Ankara, bu süreçte güvenli bir merkez olarak öne çıkmıştır.
        • Milli Mücadelenin Merkezi: Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'yı milli mücadelenin merkezi olarak seçmişlerdir. Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve bağımsızlık mücadelesinin yönetildiği yer olmuştur. Bu nedenle, başkent olarak seçilmesi, milli mücadelenin devamlılığını ve yeni devletin kuruluşunun sembolik bir ifadesi olmuştur.
        • Modernleşme ve Yenilik: Atatürk, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme ve çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda Ankara'yı başkent yapmayı tercih etmiştir. O dönemde küçük ve gelişmemiş bir şehir olan Ankara, modern Türkiye'nin inşa edileceği bir yer olarak seçilmiştir. Bu amaçla, şehirde pek çok altyapı ve imar çalışmaları yapılmış, modern bir başkent yaratılmıştır. Ankara'nın başkent olması, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkenti İstanbul'dan, yeni ve modern bir başkent yaratma iradesini de göstermektedir.
        • Siyasi ve İdari Merkez: Ankara'nın başkent olarak seçilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezi otoritesinin güçlendirilmesi ve yeni devletin idari işlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi açısından da önemlidir. Ankara, yeni kurulan devletin siyasi ve idari merkezi olarak, ülkenin her bölgesine eşit hizmet götürmeyi ve merkezi yönetimin daha etkin olmasını sağlamıştır.
        • Sosyal ve Kültürel Yenilik: Ankara'nın başkent olarak seçilmesi, sosyal ve kültürel yeniliklerin de merkezileşmesini sağlamıştır. Başkent olmasıyla birlikte Ankara, pek çok kültürel ve eğitim kurumunun merkezi haline gelmiş, modern Türkiye'nin kültürel ve sosyal yapısının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Eğitim kurumları, sanat ve kültür merkezleri, devlet daireleri ve modern yaşamın diğer unsurları Ankara'da toplanarak, şehrin kısa sürede modern bir metropol haline gelmesini sağlamıştır.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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