Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında yaşanan savaşlar ve yenilgiler, yeni bir devletin kurulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak Anadolu'nun bağımsızlığını hedeflemiş ve bu süreçte Ankara'yı stratejik bir merkez olarak seçmişlerdir. İstanbul'un işgal altında olması ve Ankara'nın coğrafi konumu, başkent seçimini etkileyen önemli faktörler arasındadır. Bu yazımızda, Ankara'nın başkent oluşunun tarihini, nedenlerini ve sürecini kapsamlı bir şekilde ele alacağız.

Ankara Ne Zaman Başkent Oldu?

Ankara, 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan bir kararla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur. Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki önemli adımlardan biridir. Başkent kararının alınması, yeni kurulan devletin merkezi otoritesinin ve modernleşme hedeflerinin bir simgesi olarak kabul edilmiştir.

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Ankara Hangi Yıl Başkent Oldu?

Ankara, 1923 yılında başkent ilan edilmiştir. Bu karar, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında yaşanan karışıklıklar ve İstanbul'un işgal altında olması nedeniyle stratejik bir hamle olarak gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'yı bir merkez olarak kullanmış ve bağımsızlık mücadelesini buradan yönetmişlerdir.