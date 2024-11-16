Ankara'da, edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ali Osman Er (55) ve eşi Medine Er'den (60), haber alamayan komşuları durumu 112 ekiplerine bildirdi.

EKİPLER CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİ

REKLAM advertisement1

İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi binanın 3. katındaki evin camını kırarak içeri girdi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI Evlerinin yatak odasında çiftin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulurken, çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.