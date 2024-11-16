Ankara'da korkunç olay! Karı koca evlerinde ölü bulundu!
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 55 yaşındaki Ali Osman Er ve eşi 60 yaşındaki Medine Er, evlerinde ölü bulundu. Çiftin, gıda zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma sürüyor
Ankara'da, edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ali Osman Er (55) ve eşi Medine Er'den (60), haber alamayan komşuları durumu 112 ekiplerine bildirdi.
EKİPLER CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİ
İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi binanın 3. katındaki evin camını kırarak içeri girdi.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Evlerinin yatak odasında çiftin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulurken, çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.