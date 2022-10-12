Ankara'daki "su" krizi yargıya taşındı

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Ankara'da Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde su ücretlerine AK Partili üyelerin önergesi ile verilen yüzde 50 indirim teklifi, alınan veto kararına rağmen yeniden kabul edilmişti.

Karar ise ABB yönetiminin tepkisine yol açmıştı. ABB’den yapılan açıklamada, "Maliyeti 24 TL olan suyu 13 TL’ye satan ASKİ’nin su gelirleri artık yalnızca elektrik giderlerini dahi karşılayamayacak. İstanbul’da oy birliğiyle su ücretleri yüzde 40 artırılırken Ankara’da alınan bu kararla 30 yıldır yapımı beklenen ve temiz su temini ile sel taşkınlarını önleyecek projelerin yapımı yarıda kalacak" ifadeleri kullanılmıştı.

ABB: MAHKEME SÜRECİ BAŞLATILDI

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "ASKİ'yi iflas ettirecek karar hakkında mahkeme süreci başlatıldı" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "ABB Meclisi'nde AK Parti Grubu, zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifelerine yasa dışı olduğunu bile bile yüzde 50 indirim önergesi vererek çoğunluğun tahakkümüyle bu teklifi kabul ettirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için 11 Ekim 2022 tarihinde detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurdu.

'Uygulanması hâlinde telafisi güç ve imkânsız zararlar doğacağı için Öncelikle esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın, aksi kanaat hâlinde savunma süresinin kısılarak yürütmesinin durdurulmasına' talebinin yer aldığı dilekçe mahkemeye sunuldu."

"ASKİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİR"

ABB'den Ankaralılara gönderilen SMS'te ise şu ifadeler yer aldı: "Değerli hemşehrimiz, Ankara'da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza ise 10 tona kadar tonu 1 TL'den veriliyordu. ABB Meclisi'nde; hiç durmadan artan elektrik, doğal gaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği kanun dışı önergeyle indirim kararı alındı. Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir. Su hayati öneme sahiptir. ASKİ'nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara'nın susuz kalmaması için Belediye bütçesinden ASKİ'ye para aktarmak zorunda kalacağız. Bu nedenle Türkiye'de ilk kez yapılan ve her ay düzenli olarak ödenen et desteğini ertelemek zorunda kaldık. Bu kanun dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz devam edecektir."