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        Haberler Gündem Ankara'daki gar katliamı davası sanığına 102 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi - En son haberler

        Ankara'daki gar katliamı davası sanığına 102 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

        Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te 101 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısına ilişkin davada savcı mütalaasını açıklayarak, tutuklu sanık Erman Ekici hakkında 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan 1, '101 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 101 kez olmak üzere toplam 102 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 21:15 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:42
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        Gar katliamı davasında müebbet talebi
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        Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 101 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Kasım 2016'da görülmeye başlanan davanın 3 Ağustos 2018'de çıkan sonucunda, Erman Ekici'nin de içinde bulunduğu 10 sanık, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '101 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 101'er kez olmak üzere toplam 102'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ayrıca 'Örgüt yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekinci ile firari 16 sanık hakkındaki dava dosyasının da ayrılmasına hükmedildi.

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        16 sanık ile Erman Ekici'nin, 'İnsanlığa karşı suç' ve 'Kasten öldürme' suçlarından Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken; taraf avukatları salonda hazır bulundu. Bazı siyasi parti ve sendika temsilcilerinin de takip ettiği duruşmada, müşteki avukatları söz aldı. Avukatlar, kovuşturmanın genişletilmesini ve terör saldırısından önce ihmali bulunan kamu görevlileri hakkındaki belgelerin mahkemece değerlendirilmesini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, terör örgütü DEAŞ'ın yapısı ve faaliyetleri ile 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlediği terör saldırısında sanıkların örgütle irtibatlarına ilişkin delilleri okudu. Savcı, sanık Erman Ekici'nin 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan bir, '101 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 101 kez olmak üzere toplam 102 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Müştekilerin, sanığın insanlığa karşı suç işlediği yönündeki görüşüne ilişkin de savcı, bu suçun 'Anayasal düzeni ihlal' suçu kapsamında kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

        6 BİN 822 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Ekici'nin 379 kişiyi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 6 bin 822 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, diğer sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç için de 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu. Savcı, firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki dosyaların ayrılmasını talep etti.

        Sanık Ekici, savunmasını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

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        #Ankara Garı katliamı
        #haberler
        #Erman Ekici
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