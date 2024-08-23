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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da yıldırım isabet eden kadın öldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da yıldırım isabet eden kadın öldü

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde mantar topladıktan sonra traktörle eve dönerken yıldırım isabet eden Sakine Özbey, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 19:50 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:50
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        Yıldırım isabet eden kadın öldü
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        Olay, saat 15.30 sıralarında Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımaydoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

        Cemalettin ve eşi Sakine Özbey, yaylada mantar topladıktan sonra eve dönmek üzere traktörle yola çıktı.

        Traktörün yan kısmında oturan Sakine Özbey, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Sakine Özbey'in cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Eşi Cemalettin Özbey ise olayı yara almadan atlattı.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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