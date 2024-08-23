Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor!
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için anlaşmaya vardı ve milli oyuncunun kısa süre içinde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. Fenerbahçe, bu transferden 30-35 milyon euro bonservis ücreti kazanacak
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor.
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Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
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İNGİLTERE'YE GİDECEK
Oyuncu ile daha önce el sıkışan Brighton, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
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Ferdi Kadıoğlu, kısa süre içinde İngiltere'ye gidecek.
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Milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.
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FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI RAKAM
Fenerbahçe'nin bu transferden 30-35 milyon euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor.
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MANU VAZGEÇTİ
Ferdi Kadıoğlu transferi için adı geçen bir diğer İngiliz ekibi Manchester United ise bonservisin yüksek olması nedeniyle bu transferden vazgeçti.
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40 GOLE KATKI YAPTI
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.
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Hollanda'da NEC Nijmegen altyapısında yetişen milli futbolcu 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.
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Ferdi'nin ofansif orta saha olarak geldiği Türkiye'de kariyeri ise bek olarak değişti.
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Vitor Pereira döneminde üç stoperli kurgunun sol kanat bekinde görev yapmaya başlayan 24 yaşındaki futbolcu bu rolde yıldızlaştıktan sonra kariyer yükselişine başladı.
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Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'ün de en iyi sol beklerinden biri olarak dikkat çekti.