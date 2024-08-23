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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor!

        Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için anlaşmaya vardı ve milli oyuncunun kısa süre içinde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. Fenerbahçe, bu transferden 30-35 milyon euro bonservis ücreti kazanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 19:08 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:08
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        • 1

          Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

        • 2

          Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

        • 3

          İNGİLTERE'YE GİDECEK

          Oyuncu ile daha önce el sıkışan Brighton, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

        • 4

          Ferdi Kadıoğlu, kısa süre içinde İngiltere'ye gidecek.

        • 5

          Milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

        • 6

          FENERBAHÇE'NİN KAZANACAĞI RAKAM

          Fenerbahçe'nin bu transferden 30-35 milyon euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor.

        • 7

          MANU VAZGEÇTİ

          Ferdi Kadıoğlu transferi için adı geçen bir diğer İngiliz ekibi Manchester United ise bonservisin yüksek olması nedeniyle bu transferden vazgeçti.

        • 8

          40 GOLE KATKI YAPTI

          Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

        • 9

          2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

        • 10

          Hollanda'da NEC Nijmegen altyapısında yetişen milli futbolcu 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

        • 11

          Ferdi'nin ofansif orta saha olarak geldiği Türkiye'de kariyeri ise bek olarak değişti.

        • 12

          Vitor Pereira döneminde üç stoperli kurgunun sol kanat bekinde görev yapmaya başlayan 24 yaşındaki futbolcu bu rolde yıldızlaştıktan sonra kariyer yükselişine başladı.

        • 13

          Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'ün de en iyi sol beklerinden biri olarak dikkat çekti.

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