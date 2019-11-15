15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'da trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip Etimesgut ilçesindeki yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye başladı. Yıllardır otoparkta bulunan yüzlerce araç ise hurdaya döndü. Otoparkta, çok sayıda lüks otomobil ile birlikte ambulans, TIR, otobüs ve kamyonet gibi araçlar bulunuyor.
20 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 4 bin 300 araç ve bine yakın motosiklet bulunduğunu belirten işletmeci Aziz Öner, "Biz otopark işletmecileri olarak çok büyük sıkıntıdayız, çünkü artık buraya gelen arabalara yer bulamıyoruz. Buraya gelen arabalar çıkmıyor, her gün yaklaşık 100 arabaya geliyor ama ancak 10 araba çıkıyor. Ki burada bekleyen arabaların da değeri düşüyor" dedi.
'ARABALAR SATILMIYOR, ÇÜRÜYOR'
İcra ile satışa sunulan arabaların da çok geç satıldığını belirten Öner, "Bugün 100 bin TL değerinde olan araba 6 ay sonra 70 bine, 80 bine düşüyor. Hem mal sahibi zarar ediyor, hem devletimiz zarar ediyor. Düşünün 20 dönümlük bir arazideyiz ama burası bize yetmiyor. Gelen arabalar satılmıyor çünkü burada çürüyor. Şu anda plakasız motorlar geliyor. 5-6 yıl burada kalan motorlar var ama kimse gelip almıyor" diye konuştu.
Otopark çalışanı Burhan Ayhan ise, kendilerine gelen aracın otoparktan çıkmadığını ifade ederek, "Vatandaş buraya gelen arabayı gözden çıkarıyor. Yaklaşık 20 yıllık arabalar var burada ama onlarda artık hurdaya çıkmış durumda. Şu anda elimizde 500 bin lira değerinde araçlar bile var. Mesela 2 tane otobüs var, bir tanesi 2 milyon lira değerinde" dedi.
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