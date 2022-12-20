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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 58 zanlı tutuklandı

Ankara'da son bir haftada kent genelini kapsayan uyuşturucu operasyonlarında 434 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

Giriş: 20.12.2022 - 01:21 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 58 tutuklama
AA

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 434 şüpheliden 58'i tutuklandı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir haftada kent genelinde düzenlediği operasyonlarda, 34 kilo 600 gram esrar, 4 kilo 600 gram eroin, 1 kilo 400 gram metamfetamin, 685 gram kokain, 254 gram bonzai, 500 kök hint keneviri 54 bin 598 uyuşturucu hap ve 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; operasyonlarda yakalanan 434 zanlıdan 58'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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