Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Ankara'da tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki boş arazide, tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu

Giriş: 01.01.2023 - 22:29 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu
Ankara'da tüfekle vurulmuş 4 köpek ölüsü bulundu
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Edinilen bilgiye göre, İmrahor Vadisi'ne sokak köpeklerini beslemek için giden bir grup hayvansever 4 köpek ölüsü ile karşılaştı. Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören hayvanseverler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis bölgede incelemede bulundu.

Köpek ölüleri yetkililerin incelemeleri için muhafaza altına alındı.

Patili Can Dostlar Derneği Başkanı Mesut Cantürk, köpeklerin vücutlarında çok sayıda saçma izi gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Buraya geldiğimizde 4 çocuğumuzun ölüsüyle karşılaştık. Hepsi silahla vurulmuş ve ikisinin de gözleri oyulmuş. Vücutlarının her yerinde saçma izleri var. Muhtemelen yaralananları vardır veya yaralanıp bölge dışına çıkıp ölenleri vardır. Biz bugün sabaha kadar burada arama yapacağız. Bunu yapan suç makinesi, cani ruhlu insanlar. Kendinden güçsüz bir canlıyı öldüren, dışarıda bir çocuğu, kadını, engelliyi, yaşlıyı da öldürebilecek potansiyeldedir."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Türkiye'de yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden yapıldı
Türkiye'de yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden yapıldı
Yılbaşı gecesi yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı
Yılbaşı gecesi yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı
Bakan Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak
Bakan Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.