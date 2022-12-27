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Ankara'da toptancı halinde bir kişiye sopalı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara Gazi Mahallesi'nde bulunan toptancı hali birden ana baba gününe döndü. Baba ile oğlu TIR'dan mal indiren kişiye sopalı saldırıda bulundu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Giriş: 27.12.2022 - 18:52 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da toptancı halinde bir kişiye sopalı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Toptancı halindeki sopalı saldırı kamerada
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DHA

Ankara'da toptancı halinde bir kişiye sopalı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Gazi Mahallesi'ndeki toptancı halinde meydana geldi. Halde çalışan baba ve oğlu park halindeki TIR'dan mal indiren bir kişiye bilinmeyen bir nedenle ellerindeki sopalarla saldırdı. Saldırı sonrası yere yığılan kişiye vurmaya devam ederken baba ve oğlu, çevredeki vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırdı.

Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, saldırganlar polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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