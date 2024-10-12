Ankara'da tefecilere yönelik operasyonda 9 tutuklama
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 1 polis memurun da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde Beypazarı'nda tefecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
DHA'nın haberine göre; operasyonda, aralarında polis memuru A.B.'nin de bulunduğu Ü.G., F.G., S.Ö., C.Y., T.S., İ.C., M.K., A.Y. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Beypazarı Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 9'u tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.