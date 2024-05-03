Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ankara Ankara'da tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Tartıştığı kadını bıçakla öldürdü

        Ankara'da bir kişi tartıştığı kadını bıçakla öldürdü. Şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan kadını da bıçakla yaraladı. Şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 00:36 Güncelleme: 03.05.2024 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kadını bıçakla öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sincan ilçesinde S.K. (34), bilinmeyen nedenle tartıştığı Edanur K'yi (28) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan Nur G'yi de bıçakla yaraladı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı Edanur K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nur G'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        S.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Bayraktar TB3 SİHA'dan rekor irtifa
        Bayraktar TB3 SİHA'dan rekor irtifa
        Motosiklet üretim tesisinde yangın
        Motosiklet üretim tesisinde yangın
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
        17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Habertürk Anasayfa