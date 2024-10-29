Ankara'da silahlı saldırı: Takip ettiği husumetlisini öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde M.M, sokakta tartıştıktan sonra kendisini takip eden I.K'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan M.M. hayatını kaybederken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1916'ncı Sokak'ta meydana geldi. I.K. ile M.M. arasında sebebi henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

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HUSUMETLİSİNİN SİLAHLI SALDIRISINDA ÖLDÜ

DHA'nın haberine göre; kavganın ardından M.M. bölgeden uzaklaşırken, kendisini takip eden husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan M.M, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI Şüpheli I.K, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.