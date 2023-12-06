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        Haberler Gündem Trafik Ankara'da servis devrildi: Yaralılar var

        Ankara'da servis otobüsü devrildi: Yaralılar var

        Ankara'da servis otobüsünün araziye devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:49
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        Ankara'da servis devrildi: Yaralılar var
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        Ankara'nın Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, Bağlıca yönüne giden, içerisinde Başkent Üniversitesi personelinin bulunduğu, B.Ü. yönetimindeki servis otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp araziye devrildi.

        Yan yatan otobüste sürücü ve 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #son dakika haberleri ankara
        #servis otobüsü
        #ETİMESGUT
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