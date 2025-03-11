Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması devam edecek | Son dakika haberleri

Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması devam edecek | Son dakika haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğünün toplu taşıma araçlarında, vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 27 Nisan 2022'de başlatılan, sabah saatlerinde indirimli tarife uygulamasının süreceği duyuruldu.

Uygulamayla, Başkentlilerin toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edilmesinin, trafik sıkışıklığının azaltılmasının ve toplu taşıma hizmetinin özellikle yoğun saatlerde daha konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

REKLAM advertisement1

Uygulama kapsamında, 06.00-06.45 saatleri arasında, EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemler (Metro-Ankaray) ile Başkentray'da tam ücret 26 lira yerine 23 lira olacak.