Refüje çarpıp otomobilden fırlayan sürücü öldü

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı Hasköy mevkisinde meydana geldi.

Subayevleri yönüne giden H.İ. yönetimindeki 06 BIY 735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü H.İ, çarpmanın şiddetiyle araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.İ'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.