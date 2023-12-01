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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da polis memuru, yere düşen silahından çıkan kurşunla öldü

        Ankara'da polis memuru, yere düşen silahından çıkan kurşunla öldü

        Ankara Mamak'ta, polis memuru Hamit Bıçak evinin gardırobunda bulunan silahını almak isterken yere düşürdü. Silahın ateş alması sonucu karnından yaralanan Bıçak, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 01:07 Güncelleme: 01.12.2023 - 01:07
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        Ankara'da polis memurunun akılalmaz ölümü!
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        Ankara'nın Mamak ilçesinde bir polis memuru, yere düşürdüğü silahından çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        DÜŞEN SİLAH ATEŞ ALDI

        Alınan bilgiye göre, Altıağaç Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Hamit Bıçak, evindeki gardıropta bulunan silahını almak isterken yere düşürdü. Düşen silahın ateş alması sonucu mermi, Bıçak'ın karnına isabet etti.

        HAYATINI KAYBETTİ

        O sırada evde bulunan eşinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen Hamit Bıçak kurtarılamadı.

        Bıçak'ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Bıçak'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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