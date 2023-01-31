Feci kazada anne yaralandı, kızı öldü

DHA

Ankara'da Polatlı-Yunak yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada anne yaralandı, araçtan fırlayan 8 yaşındaki kızı Bera Güllü hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Polatlı-Yunak yolu üzerinde meydana geldi. Konya'nın Yunak ilçesinden Polatlı istikametine seyir halinde Serpil Güllü yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada anne Serpil Güllü yaralanırken, takla atan araçtan fırlayan 8 yaşındaki kızı Bera Güllü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Serpil Güllü, sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bera Güllü'nün cansız bedeni ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.